Veículo conduzido por funcionário público colide com carro estacionado e capota na Praia de Iracema

Um automóvel colidiu com outro que estava estacionado e capotou em frente a um condomínio na Praia de Iracema. O acidente aconteceu na madrugada desta sexta-feira (21), no cruzamento das ruas Dragão do Mar e dos Arariús, perto de um motel.

Segundo a Perícia Forense, o veículo que estava em movimento era conduzido por um servidor público. Apesar do capotamento, o motorista saiu andando e fugiu do local do acidente.

Testemunhas afirmam que ele demonstrava sinais de embriaguez. Por outro lado, o perito que atendeu a ocorrência disse que é difícil comprovar se houve consumo de álcool, pois o funcionário público não permaneceu no local.

O veículo atingido está no nome da Igreja Universal do Reino de Deus.

Uma equipe da Autarquia Municipal de Trânsito compareceu ao local e interditou a via até a retirada dos carros.