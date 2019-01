Vagas para a Escola Adauto Bezerra serão sorteadas

O feriado do primeiro dia do ano não foi sinônimo de descanso para Cleiton Silva, 26, o primeiro a formar a fila de pais e responsáveis que desejam matricular os adolescentes vindos de colégios particulares na Escola de Ensino Médio Adauto Bezerra, no Bairro de Fátima. O primeiro dia para cadastrar solicitação de matrícula é hoje.

Ele saiu de casa, na Lagoa Redonda, e chegou à unidade às 6h da terça-feira (1º). Lá, foi recebido com uma mensagem colada ao portão informando que, após o período de cadastro para solicitação de matrícula, nos dias 2 e 4 de janeiro, um sorteio seria realizado no dia 7 para preencher as vagas.

“Isso nunca foi assim. Essa é a terceira vez que eu venho tentar uma matrícula, e nos anos anteriores foi por ordem de chegada”, relata Wilton Ribeiro, 39, pai de um aluno já matriculado, agora em busca de uma vaga para o sobrinho.

Por volta de 16h40, quando mais de 50 pessoas formavam a fila, um funcionário da Escola informou que, de quarta-feira (2) a sexta-feira (4), além da realização do cadastro, serão entregues fichas para o sorteio de 120. Ainda assim, o microempresário Luedson Miranda, 40, pretende continuar na fila. “Eles só avisam agora, é um absurdo. A gente podia estar tentando a chance em outras escolas”, diz.

A Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) afirma que o sorteio e a quantidade de vagas foram informados na Escola poucos dias antes do Natal. Segundo a pasta, a realização do sorteio foi uma determinação da Superintendência das Escolas Estaduais de Fortaleza (Sefor), com o objetivo de prestar melhor atendimento aos pais de alunos.