Vagas na fila do Vapt-Vupt de Messejana são vendidas por até R$ 30

Enquanto uns madrugam na Central Vapt-Vupt, em Messejana, para pegar uma senha com antecedência, outros negociam vagas na fila por até R$ 30. Às 6h da manhã, com céu ainda claro, uma fila de centenas de pessoas quase dobra a esquina do equipamento. A maioria vai em busca de atendimento do Cadastro Único, emissão de RG e solicitação de seguro-desemprego, dentre outros serviços.

A reportagem do Sistema Verdes Mares identificou o “guarda-lugares” que organiza o negócio. Ele não quis se identificar, mas contou como funciona o esquema. Geralmente, ele chega ao local por volta 3h da madrugada, mas, para guardar canto, aparece mais cedo ainda, às 1h30. “Se quiser, eu guardo de madrugada. É 30 conto”, afirma.

O homem pede que o pagamento seja realizado antecipadamente, “porque já fica uma coisa certa. Comigo é certeza. Pode vir amanhã às 6h30 que teu canto já tá guardado aí. Eu boto uma cadeira preta lá, com uma pasta com documento e digo que tu foi só em casa pegar uma certidão”, explica, garantindo que não “dá problema nenhum não”.

Mas alerta: depois que a fila entra, “não tem mais jeito”. Além da venda de lugares, também existe a opção de alugar cadeiras para aguentar as longas horas de espera. Às 7h, as primeiras pessoas da fila preferencial são admitidas no local, embora o atendimento só comece às 8h. Pouco tempo depois, é a vez dos primeiros ocupantes da fila comum. Depois que os mais bem colocados cruzam o portão, o “guarda-lugares” começa a recolher as cadeiras e a transportá-las para um estabelecimento localizado em frente ao Vapt-Vupt, do outro lado da rua.

Experientes, os comerciantes que trabalham em frente à Central chegam a elencar os horários de atendimento para tirar o RG. As senhas de 1 a 30, estimam, são atendidas até por volta do meio-dia (para pegá-las, é preciso chegar às 4h da manhã, pelo menos). Da 31 em diante, somente no período da tarde.

Alerta

De acordo com a gerente do Núcleo de Vapt-Vupt, Irene Dantas, esse não é o primeiro flagrante do tipo. “Nós, enquanto Secretaria de Justiça (Sejus), temos uma parceria muito bacana com a Regional VI, e eles sempre estão mandando a fiscalização porque isso é utilização do espaço público irregular. Já estamos agilizando tudo que a gente pode fazer”, declara.

Ela adianta que, na próxima segunda-feira (3), a Central vai inaugurar uma ferramenta num aplicativo de mensagens para instruir o cidadão, “para que ele não precise ficar se prestando a esse papel de pagar. A gente até pede que isso não aconteça para que eles não alimentem um serviço que é errado”, orienta.

Para maior comodidade, é possível agendar o atendimento da emissão do RG via internet. A Sejus estuda a marcação online para outros serviços. Além da unidade em Messejana, Fortaleza possui outro Vapt-Vupt no bairro Antônio Bezerra. Além disso, conta com espaços nos municípios de Juazeiro do Norte e Sobral, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Confira a lista de Centrais no Ceará:

VAPT-VUPT Messejana

Av. Jornalista Tomaz Coelho, 408, Messejana (ao lado do terminal de ônibus)

(85) 3218-5200

VAPT-VUPT Antônio Bezerra

Rua Demétrio de Meneses, 3750, Antônio Bezerra (ao lado do terminal de ônibus)

(85) 3207-1519

VAPT VUPT Juazeiro do Norte

Rua Interventor Francisco Erivano Cruz, 120, Centro - Juazeiro do Norte

Contato: (88) 3572-4700

VAPT VUPT Sobral

Rua Coronel José Silvério, 201, Centro - Sobral

Contato: (88) 3695-3100