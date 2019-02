Último sábado de pré-carnaval em Fortaleza; confira imagens

No último fim de semana de pré-carnaval da cidade, sete polos principais concentram a festa trazendo ritmos variados, do tradicional samba, passando pelo brega, funk, até o axé.

O Bloco Unidos da Cachorro desfila pela Praia de Iracema, na tarde deste sábado (23).

Grupo Baqueta Foto: Thiago Gadelha

A nutricionista Déborah Alcântara e o professor universitário Moacir Tavares, casados há 16 anos, resolveram tocar bateria para esquecer o estresse do dia a dia. “É uma terapia familiar. Estamos há dois anos e nos identificamos muito com o som das cuíca e tamborins. Isso aqui alivia tudo.”

Juliana alexandre, 39, estudante, fantasiada de boneca ventríloquo. Foto: Thiago Gadelha

Juliana Alexandre, de 39 anos, estudante, foi fantasiada de boneca ventríloquo. "Eu que faço minha maquiagem. Pela arte que é, durou duas horas. A festa merece uma boa produção", diz a integrante do Bloco Bonde Batuque.

Foliãs acompanham o Camaleões da Vila há sete anos Foto: Thiago Gadelha

Ana Cláudia, funcionária pública, 53, acompanha o Camaleões da Vila há sete anos. "Era um desejo antigo vir de freira. Uma parte da roupa eu comprei e outra mandei fazer. Amo o Carnaval de Fortaleza, porque está seguro e muito divertido."

O público começa a chegar no Mercado dos Pinhões, um dos principais polos da programação carnavalesca na cidade. As ruas no entorno foram bloqueadas.

Ruas do entorno do Mercado dos Pinhões estão bloqueadas Foto: Wolney Batista

Júlia Lopes e Lara Albuquerque, ambas com 22 anos, universitárias, decidiram levar a admiração pela franquia de filmes Harry Potter para o último fim de semana do pré.

Universitárias Julia Lopes e Lara Albuquerque, ambas com 22 anos Foto: Wolney Batista

Público no Mercado dos Pinhões Foto: Fabiane de Paula

Público no Mercado dos Pinhões Foto: Fabiane de Paula

Mercado dos Pinhões Foto: Fabiane de Paula

Em Sobral, o público se prepara para receber o grupo Timbalada.

O casal Ivan Abreu (28) e Rute Sousa (26), em Sobral Foto: Marcelino Junior

O casal Ivan Abreu (28) e Rute Sousa (26), de Sobral, sempre prestigia o Bloco dos Sujos. Os dois chegaram cedo à concentração.

Confira a programação de sábado (23/02)

Praça do Ferreira - Bloco Concentra Mas Não Sai, das 18h às 22h (Rua Floriano Peixoto, Centro). Gratuito.

Mercado dos Pinhões - Tertúlia Black / Bloco Geração Coca Cola, das 18h às 22h (Praça Visconde de Pelotas, S/N, Centro). Gratuito.

Praça João Gentil - Benfica - Roberta Fiúza / Os Alfazemas (Avenida 13 de Maio, s/n). A partir das 18h até as 22h. Gratuito.

Mocinha - Bloco Num Ispaia Sinão Ienche (Rua Padre Climério, 140, Meireles), das 18h às 22h. Gratuito.

Aterro da Praia de Iracema - Afoxé Oxum Odolá / Bloco Unidos da Cachorra / Bloco Bonde Batuque / Bloco Camaleões do Vila / Bloco Cheiro / Bloco Baqueta / Luxo da Aldeia, das 18h às 22h.

Teatro São José - Baile de Máscaras (Rua Rufino de Alencar, 299-327 - Centro)

Largo dos Tremembés - Nick Sol / Bloco das Travestidas, das 18h às 22h. (Rua dos Tabajaras, 451- Praia de Iracema / ao lado do Estoril). Gratuito.