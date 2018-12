UFC oferta 6.288 vagas no SISU 2019

A Universidade Federal do Ceará (UFC) oferta 6.288 vagas no Sistema de Seleção Unificada (SISU) em 2019. O total está distribuído em 110 cursos de graduação presencial nos campi de Fortaleza, Sobral, Quixadá, Russas e Crateús.

As inscrições ficarão abertas de 22 a 25 de janeiro. O resultado será publicado no dia 28 de janeiro.

Podem participar da seleção os estudantes que fizeram as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2018 e conseguiram nota acima de zero na redação. As notas do ENEM 2018 serão divulgadas no dia 18 de janeiro.

Os interessados já podem fazer a consulta das vagas disponibilizadas pelo SISU em todo o país. No total, serão ofertadas 235.476 vagas em 129 instituições de todas as regiões do Brasil.

A universidade diponibilizou um novo e-mail para facilitar a comunicação entre os candidatos e a Coordenação do SISU. Mensagens enviadas ao e-mail anterior serão automaticamente redirecionadas para a nova conta.