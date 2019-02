UFC abre seleção para professor substituto em Fortaleza e Sobral

Começam na próxima quarta-feira (13), as inscrições para a seleção de professor substituto da Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza e Sobral. São ofertadas três vagas, distribuídas entre o Departamento de Psicologia, em Fortaleza, e os cursos de Música e de Medicina, em Sobral.

Em Fortaleza, a vaga é para o setor de estudo Análise do Comportamento. O regime de trabalho é de 40 horas semanais e é exigido título de doutor. Os vencimentos podem chegar até R$ 4.272,99.

>> Confira aqui o edital completo

As inscrições ocorrerão presencialmente ou por procuração até o dia 15 de fevereiro, das 9h às 12h e das 14h às 17h, no Departamento de Psicologia, localizado na área 2 do Centro de Humanidades da UFC (Av. da Universidade, 2762, Benfica). A inscrição poderá ser reaberta com titulação menor em caso de inexistência de candidatos doutores.

Em Sobral, a vaga para o Curso de Música é no setor de estudo Regência, Linguagem e Estruturação Musical. O regime de trabalho é de 40 horas semanais e é exigido diploma de graduação. Os interessados podem se inscrever até o dia 19 de fevereiro, na coordenação do curso (Rua Coronel Estanislau Frota, 563, Centro), no horário das 14h às 20h.

A outra vaga do Campus da UFC em Sobral, para o Curso de Medicina, é no setor de estudo Endocrinologia/Semiologia Médica/Internato, com jornada de trabalho de 20 horas semanais. São aceitas inscrições de candidatos com título de mestre ou diploma de graduação. As inscrições ocorrem até o dia 19 de fevereiro, das 9h às 12h e das 14h às 17h, na coordenação do curso (Av. Comandante Maurocélio Rocha Pontes, 100, Derby).