UFC abre 772 vagas para as Casas de Cultura Estrangeira em 2019.1

A Universidade Federal do Ceará (UFC) já definiu data de inscrição para quem pretende se submeter aos testes das Casas de Cultura Estrangeira: 12 a 20 de janeiro de 2019. 772 vagas poderão ser preenchidas para o semestre letivo 2019.1.

Para o semestre I, serão ofertadas 374 vagas, distribuídas entre as Casas de Cultura Alemã (22), Britânica (88), Francesa (44), Hispânica (66), Italiana (88), Portuguesa (44) e o Curso Esperanto (22). Quem fizer o processo seletivo através do teste nível disputará por uma das 398 vagas disponibilizadas, sendo 94 para o curso de alemão, 129 para inglês, 40 para francês, 58 para espanhol, 42 para italiano e 35 para português.

Avaliação

Os testes serão aplicados no mesmo dia, 3 de fevereiro, mas em horários diferentes de acordo com a modalidade do candidato. Os inscritos na seleção para o semestre I farão as provas às 9h, enquanto os candidatos inscritos no teste de nível realizarão os testes às 15h.

Os interessados devem acessar o site da Coordenadoria de Concursos da UFC (CCV) para realizar a inscrição. Os conteúdos das provas de cada seleção e mais informações estão especificados nos respectivos editais. A divulgação do resultado final da seleção está prevista para 11 de fevereiro, também no portal online da CCV.