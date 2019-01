Uece oferece curso básico de Libras aberto ao público

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) está oferecendo, através da Comissão Permanente de Acessibilidade e Mobilidade das Pessoas com Deficiência (CPAcesso), o Curso de Libras Básico aberto ao público. A iniciativa acontece em parecia com o Núcleo de Libras (NEL/Uece).

> Confira o Edital

As inscrições seguem abertas até 1º de fevereiro na Pró-Reitoria de Planejamento (Proplan), localizada no prédio da Reitoria, no Campus Itaperi. O atendimento acontece das 8h às 12h e das 13h às 17h. As aulas irão ocorrer aos sábados, das 8h às 12h.

O curso pretende disseminar conhecimentos sobre a Língua Brasileira de Sinais (Libras), língua natural de pessoas surdas, com base nas exigências da Lei nº 10.436 de 2002, ano em que se tornou a segunda língua oficial do Brasil.

Mais informações através do telefone 3101-9667 ou pelo e-mail curso.basico@uece.br.