Uece aplica prova da primeira fase do vestibular neste domingo 

Foto: Arquivo Diário do Nordeste

Mais de 34 mil candidatos vão realizar neste domingo (2) as provas do vestibular da Universidade Estadual do Ceará (Uece). Os inscritos vão fazer prova de conhecimentos gerais de múltitpla escola, com as disciplinas de língua portuguesa, língua estrangeira, geografia, história, matemática, física, química e biologia. O exame corre das 09h às 13h.

Os 34.222 candidatos disputam 2.534 vagas, das quais 1.163 são para os cursos da Capital e 1.371 vagas para as unidades da Uece no interior do Estado, nos municípios de Itapipoca, Crateús, Limoeiro do Norte, Iguatu, Quixadá e Tauá.

O Cartão de Informação do candidato, com os endereços e locais de prova estará disponível no site da universidade a partir desta quinta-feira (29).

Segunda fase

A segunda fase do certame acontecerá nos dias 13 e 14 de janeiro 2019 (domingo e segunda-feira respectivamente), com a realização de quatro Provas: uma de Redação e três específicas, de acordo com o curso de opção do candidato.

Mais informações podem ser obtidas na sede da CEV, no campus do Itaperi, no endereço eletrônico ou pelos telefones 3101.9710 ou 3101.9711.