Túnel das Avenidas Pe. Antônio Tomás e Santos Dumont é totalmente liberado neste sábado (22)

O prefeito Roberto Cláudio, acompanhado do governador Camilo Santana, liberou, na manhã deste sábado, (22), o tráfego de veículos no túnel longitudinal da Via Expressa, construído na Avenida Almirante Henrique Sabóia, no trecho entre as Avenidas Padre Antônio Tomás e Santos Dumont, no Papicu. O novo equipamento, possibilitará mais agilidade no tráfego da Via Expressa, sem interferências entre a passagem da linha férrea e os veículos.

Esse é o terceiro túnel que a Via Expressa recebe. O quarto deverá ser entregue entre maio e junho, na Avenida Alberto Sá. "A importância disso é múltipla, a primeira delas é para o transito que fluir com mais rapidez e a segunda é que haverá prioridade para o transporte público ao longo de toda a Via Expressa. O túnel também permitirá a passagem do VLT sem paradas. Outra questão importante é que esse é um eixo de acesso para a área hoteleira. Então, a ligação entre o mucuripe o aeroporto ficará toda livre", revela o prefeito.

Mudança no transito

Além da liberação do tráfego no túnel longitudinal, será permitido ainda o acesso de veículos à alça de retorno construída sobre o túnel da Av. Padre Antônio Tomás. Com isso, os veículos que seguem da Cidade 2000 poderão acessar à Av. Engenheiro Santana Júnior pelo novo retorno ou seguir na Av. dos Jangadeiros, dobrando à direita.

Com a mudança, os condutores que precisavam pegar o desvio da R. Tertuliano Potiguara e Av. Engenheiro Santana Júnior, poderão seguir em frente, utilizando o túnel, para ter acesso à Av. Abolição. Além disso, o acesso à Av. dos Jangadeiros estará liberado, ou seja, quem vem do Aeroporto em direção à Av. Abolição e deseja ter acesso à Av. Dom Luís ou Av. Santos Dumont, poderá seguir pela Av. dos Jangadeiros.

Após a liberação do túnel longitudinal da Via Expressa passarão a circular pelos seus itinerários normais seis linhas de ônibus (06), totalizando 67 veículos.

028- Ant. Bezerra/Papicu – 12 veículos

031- Av. Borges de Melo I – 11 veículos

069- Lagoa/ Papicu/ Via Expressa – 08 veículos

098- Expressa/ Ant. Bezerra/ Papicu – 17 veículos

089- Expresso/ Parangaba/ Papicu – 12 veículos

094- Expresso/ Parangaba/ Aldeota – 07 veículos

Na ocasião da solenidade, o prefeito Roberto Cláudio destacou o papel do vereador Samito Filho como autor da homenaagem ao jurista e professor universitário Wagner Barreira.

Obras para o 1º semestre 2019

Nos próximos dias será feito o acabamento de asfalto e paisagismo ao longo do canteiro central do túnel Wagner Barreira. A obra da Avenida Aguanambi será inaugurada na próxima semana, em seguida será feito o inicio da duplicação do viaduto do macro, fará também o corredor da Fernandes Távora, ligando o binário, primeiro o Conjunto Ceará e Jenibaú. Em seguida tratará Avenida Fernandes Távora como corredor prioritário de ônibus até o aeroporto. "Teremos uma via nova em parceria com a Fraport para aliviar o acesso ao Montese por meio da ligação da expedicionário com a Avenida Carlos Jereissati. Faremos um conjunto de binários, no Parque Manibura com Luciano Cavalcante, vamos terminar uma intervenção ligando a Maraponga até o Siqueira, é um binário continuando a Zé Meneleu. Temos também o trinário da Duque de Caxias para começar no primeiro trimestre e até o final do primeiro semetre, o binário importante ao longo da São Francisco, no bairro Bom Jardim", ressalta o prefeito Roberto Cláudio.