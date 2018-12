Túnel da Via Expressa terá todas as vias liberadas neste sábado, diz Prefeitura

Todas as faixas de tráfego do túnel da Avenida Almirante Henrique Sabóia, conhecida como Via Expressa, vão ser liberadas neste sábado, 22, a partir das 8h30, segundo a prefeitura.

O túnel fica entre as Avenidas Padre Antônio Tomás e Santos Dumont, no Bairro Papicu. Com a liberação, será permitido o acesso de veículos à alça de retorno construída sobre o túnel da Avenida Padre Antônio Tomás.

O novo retorno permite aos motoristas que seguem pela Cidade 2000 acessar à Avenida Engenheiro Santana Júnior ou seguir na Avenida dos Jangadeiros.

Outra mudança é o acesso à Avenida Abolição, que antes era feito pelo desvio na Rua Tertuliano Potiguara e Avenida Engenheiro Santana Júnior e com via liberada o acesso à avenida pode ser realizado pelo túnel.

A Avenida dos Jangadeiros também estará liberada. Quem vem do Aeroporto em direção à Avenida Abolição e deseja ter acesso à Avenida Dom Luís ou Avenida Santos Dumont, podem seguir pela a Av. dos Jangadeiros.

Ainda de acordo com a prefeitura, seis linhas de ônibus voltam a circular na Via Expressa

028 - Ant. Bezerra/Papicu;

031 - Av. Borges de Melo I;

069 - Lagoa/Papicu/Via Expressa;

098 - Expressa/Ant. Bezerra/Papicu;

089 - Expresso/Parangaba/Papicu

094 - Expresso/ Parangaba/Aldeota

Sobre a obra

O túnel tem 370 metros de comprimento, com 74 metros cobertos, além de quatro faixas de tráfego, pista em concreto, ciclovia, iluminação em LED, revestimentos com placa cimentícia e colunas com chapas em alumínio.