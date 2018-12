Túnel da Via Expressa é liberado; veja imagens aéreas do novo equipamento

Foi liberado na manhã deste sábado (23) o tráfego de veículos no túnel longitudinal da Via Expressa, construído na Av. Almirante Henrique Sabóia, no trecho entre as avenidas Padre Antônio Tomás e Santos Dumont, no Papicu. O novo equipamento promete possibilitar mais agilidade no tráfego da Via Expressa, sem interferências entre a passagem da linha férrea e os veículos.

Esse é o terceiro túnel que a Via Expressa recebe. O quarto deverá ser entregue entre maio e junho, na Avenida Alberto Sá. "A importância disso é múltipla, a primeira delas é para o transito que vai fluir com mais rapidez. A segunda é que haverá prioridade para o transporte público ao longo de toda a Via Expressa. O túnel também vai permitir a passagem do VLT sem paradas. Outra questão importante é que esse é um eixo de acesso para a área hoteleira. Então, a ligação entre o Mucuripe e o Aeroporto ficará toda livre", explica o prefeito.

A solenidade contou com a presença do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Raul Araújo. O túnel intitulado Wagner Turbay Barreira homenageia seu sogro, já falecido, pai da esposa Marieta Barreira.

A secretária municipal de infraestrutura Manoela Nogueira; o secretário estadual de infraestrutura, Lúcio Gomes; o secretário municipal do planejamento, orçamento e gestão, Philipe Nottingham; o secretário da Regional II, Ferrucio Feitosa; o presidente da Assembléia Estadual, Zezinho Albuquerque e o presidente da Câmara Municipal, Salmito Filho também prestigiaram o evento.

Mudança no transito

Além da liberação do tráfego no túnel longitudinal, será permitido ainda o acesso de veículos à alça de retorno construída sobre o túnel da Av. Padre Antônio Tomás. Com isso, os veículos que seguem da Cidade 2000 poderão acessar à Av. Engenheiro Santana Júnior pelo novo retorno ou seguir na Av. dos Jangadeiros, dobrando à direita.

Com a mudança, os condutores que precisavam acessar o desvio da R. Tertuliano Potiguara e Av. Engenheiro Santana Júnior, poderão seguir em frente, utilizando o túnel, para ter acesso à Av. Abolição.

A liberação da obra permite o acesso de veículos à alça de retorno construída sobre o túnel da Avenida Pe. Antonio Tomás

O acesso à Av. dos Jangadeiros também estará liberado. Ou seja, quem vem do Aeroporto em direção à Av. Abolição e deseja ter acesso à Av. Dom Luís ou Av. Santos Dumont, poderá seguir pela Av. dos Jangadeiros.

Com a liberação do túnel, seis linhas de ônibus voltam a circular pelo itinerário normal.

Veja as linhas

028- Ant. Bezerra/Papicu – 12 veículos

031- Av. Borges de Melo I – 11 veículos

069- Lagoa/ Papicu/ Via Expressa – 08 veículos

098- Expressa/ Ant. Bezerra/ Papicu – 17 veículos

089- Expresso/ Parangaba/ Papicu – 12 veículos

094- Expresso/ Parangaba/ Aldeota – 07 veículos