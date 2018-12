Tubulação de alta pressão vaza durante toda a noite em Maracanaú; confira vídeo

Um vazamento d'água numa tubulação da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) foi registrado na noite desta terça-feira (4), na Avenida Padre José Holanda do Vale, na altura da ponte do Rio Maranguapinho, em Maracanaú. Moradores que passaram pelo local registraram o ocorrido.

O vazamento ocorreu numa tubulação de alta pressão. Imagens registradas por pessoas que passaram pelo local mostram a força com que a água saiu pelo vazamento, atingidos alguns metros de altura.

Tubulação de alta pressão vaza durante toda a noite em Maracanaú https://t.co/DfowGcryob pic.twitter.com/CODgB6zWb5 — Diário do Nordeste (@diarioonline) 5 de dezembro de 2018

Na manhã desta quarta-feira (5), quem transitava pelo local ainda se deparava com a cena. "Passei hoje por lá para levar minha esposa a um posto de saúde, quando avistei o vazamento. Quando voltei, estava pior. E só aumentava", relatou José Maria Rodrigues, 60, que dirigia pela via por volta das 6h da manhã.

Segundo a Cagece, o vazamento já foi resolvido e o sistema encontra-se operando normalmente no local. A empresa ainda reforça a importância da contribuição da população, que pode identificar vazamentos entrando em contato com a Central de Atendimento, por meio do telefone 0800 275 0195, 24 horas por dia.