Trecho alagado da Av. Alberto Craveiro força mudança na rota dos ônibus

Quem precisou usar o serviço de uma linha ônibus que passe pelo trecho alagado na avenida Alberto Craveiro, no bairro Dias Macedo, enfrentou muitos transtornos na manhã desta segunda-feira (25), em Fortaleza. A via ficou alagada e dificultou a travessia de veículos após a chuva deste fim de semana, a maior do ano na Capital.

Além da demora e da habitual lotação dos coletivos pela manhã, os passageiros tiveram que ter muita paciência para chegar ao seu destino, consequência dos engarrafamentos e, principalmente, dos desvios de rota. Além disso, os acessos às alças do viaduto da BR-116 foram prejudicados por causa dos bolsões de água acumulados no local.

Foto: Leabem Monteiro Foto: Leabem Monteiro Foto: Leabem Monteiro Foto: Leabem Monteiro Foto: Leabem Monteiro Foto: Leabem Monteiro

Passageiros que precisaram se deslocar por meio da linha 027-Siqueira/Papicu/Aeropoto, por exemplo, foram surpreendidos pelo desvio significativo no trajeto.

Durante a manhã, após passar pelo Aeroporto, os motoristas tiveram que fazer um retorno na avenida Juscelino Kubitschek voltando pelo bairro Montese para acessar as avenidas Luciano Carneiro, Borges de Melo e Capitão Aragão e, enfim, chegar à avenida Raul Barbosa, onde seguiram o itinerário original. Com isso passageiros que esperavam o transporte no trecho desviado chegaram a esperar mais de uma hora e meia pelo ônibus que não apareceria.

Procurada pelo Sistema Verdes Mares, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informou que não tinha como precisar a quantidade exata de linhas que estão fazendo desvios ou alterações no itinerário. "O motorista avalia se há ou não condição de passar pelo trecho, para então realizar o desvio no trajeto", explicou a assessoria do órgão.