Terminal do Siqueira é fechado em protesto contra fim da função de cobrador

O Sindicato dos Rodoviários do Estado do Ceará (Sintro) paralisou as atividades no Terminal do Siqueira na tarde desta quarta-feira (19). O local foi fechado às 15h e os ônibus vão permanecer parados até as 17h, segundo o Sintro.

O protesto é contra o fim da função de cobrador em algumas linhas do transporte público de Fortaleza. Nesta terça-feira (18), os terminais de Papicu e Messejana também foram fechados.

Segundo a Etufor, 14 linhas de ônibus circulam na Capital sem a presença de cobradores. A forma de pagamento disponibilzada é o vale transporte eletrônico com créditos.

Desde o mês passado, motoristas e cobradores vêm se manifestando contra a mudança no serviço.

Em um vídeo enviado para a redação, passageiros descem de ônibus antes de chegar ao terminal do Siqueira por causa de protesto. Veja:

Confira a relação de linhas exclusivas com crédito eletrônico:

124 - Antônio Bezerra/Lagoa/Unifor II

129 - Parangaba/Náutico II

138 - Parangaba/Papicu II

141 - Parangaba/Oliveira Paiva/Papicu II

144 - Parangaba/Papicu/Montese/II

145 - Cj. Ceará/Papicu/Montese/II

150 - Siqueira/Papicu/Washington Soares II

166 - Parangaba/Papicu/Aeroporto II

174 - Antônio Bezerra/Unifor/II

175 - Campus do Pici/Unifor II

177 - Parangaba/Mucuripe II

192 - Antônio Bezerra/Papicu/Praia de Iracema/II

199 - Siqueira/Mucuripe/Barão de Studart/II

300 - Siqueira/Centro/Expresso