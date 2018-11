Terminal do Antônio Bezerra é paralisado nesta quinta

Motoristas e cobradores fecharam o terminal de ônibus do bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza na manhã desta quinta-feira (29).

A categoria protesta pelo fim da função de cobrador, é o que diz o Sindicato dos Rodoviários do Estado do Ceará (Sintro). "Vamos continuar com essas manifestações pontuais se o prefeito Roberto Cláudio não recuar de tirar os trocadores de suas funções", afirmou o presidente do Sintro, Flávio Braz.

Ainda segundo o sindicato, o protesto foi programado para durar uma hora, entre 10h e 11h.