Táxi pega fogo em estacionamento de loja na Avenida Domingos Olímpio

Um táxi modelo Fiat Gran Siena pegou fogo no estacionamento de um estabelecimento comercial na Avenida Domingos Olímpio, no bairro José Bonifácio, em Fortaleza, no início da tarde deste domingo (9). Não houve vítimas.

De acordo com o a assessoria do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), a corporação foi acionada às 11h25 para um incêndio veicular. Ao chegar ao local, foi constatado que o táxi estava em chamas.

Segundo o CBMCE, o fogo queimou o motor, os bancos frontais e as portas dianteiras do veículo, que possuía cilindro de Gás Natural Veicular (GNV). Os bombeiros conseguiram acabar com o incêndio antes que atingisse o cilindro de gás, o que poderia ocasionar um acidente de maiores proporções.

Os bombeiros constataram que o dono do veículo estava no local e informou que o filho usava o carro como táxi, porém não soube explicar o que teria ocasionado o fogo.

Ainda conforme o Corpo de Bombeiros, o incêndio não teve vítimas, os danos ficaram concentrados no carro e não chegou a causar nenhum prejuízo a outros veículos e nem a estrutura da loja onde se encontrava estacionado.