Tarifa inteira do Metrô de Fortaleza passa a custar R$ 3,60

As tarifas da Linha Sul do Metrô de Fortaleza passam por alteração a partir desta quinta-feira (14). Conforme publicado no Diário Oficial do Estado, o novo valor da passagem inteira é de R$ 3,60. Até então, era cobrado R$ 3,40.

Já a meia estudantil, que custava R$ 1,70, agora tem o valor de R$ 1,60.

O Governo utilizou o aumento na tarifa do transporte metropolitano vigente desde o dia 26 de janeiro como uma das justificativas para as mudanças.

Foi colocado também a necessidade de adequar a esta realidade o valor da tarifa praticado no transporte metroviário de passageiros da Linha Sul.