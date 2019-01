Superlua acontece na madrugada desta segunda (21); confira dicas para ver o fenômeno em Fortaleza

Um eclipse lunar total, com Superlua, poderá ser conferido na madrugada desta segunda-feira (21) em todo o Brasil. O fenômeno, registrado também em julho do ano passado, desta vez ficará mais tempo no céu, e acontece quando Sol, Terra e Lua estão alinhados, fazendo com que nosso planeta faça sombra sobre o satélite. Este adquire uma tonalidade vermelha, daí o termo “lua de sangue”.

Diferentemente da versão solar, esta não exige o uso de óculos de proteção, podendo ser vista facilmente a olho nu.

O eclipse deve iniciar às 00h36, de domingo para segunda, percorrendo, a partir deste momento, algumas fases, como a da umbra – quando a sombra do Sol começa a ser observada na Lua –, que começa às 1h33, e aquela denominada de fase total máxima, às 3h12.

Tudo deve finalizar às 5h48, logo após a fase parcial, que segue até às 4h50. O processo pode ser melhor observado em áreas como praias e campos, geralmente menos iluminadas e com horizonte aberto.

A recomendação, então, é evitar lugares em que prevaleçam iluminação artificial forte.

Sol, Terra e Lua alinhados, fazendo com que nosso planeta faça sombra sobre o satélite, é o princípio técnico da Superlua Foto: José Leomar

Em Fortaleza, a Ponte dos Ingleses, na Praia de Iracema, segue como uma das melhores opções para a observação e registro fotográfico, assim como coberturas de prédios.

O mirante do Mucuripe, por não possuir extensa malha de edifícios, também é outra boa pedida.

Já no interior do Estado, sugere-se ficar em locais em que o leste esteja livre de serras ou montanhas. Dessa forma, é possível ver o astro mais baixo, contrastando com a paisagem.

Detalhes

De acordo com estudos científicos, uma Superlua costuma ser 14% maior e 30% mais luminosa do que a Lua Cheia em seu apogeu, quando atinge a ponta da órbita mais distante da terra.

Explicando melhor o fenômeno, temos que a Lua gira ao redor de uma órbita elíptica. Se a Lua Cheia coincidir com o ponto do trajeto que está mais próximo da Terra, ela pode parecer enorme, que é o que observamos no céu.