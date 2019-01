Sob escolta policial, coleta de lixo é retomada em Fortaleza

Coleta de lixo foi realizada na Avenida Beir Mar durante a manhã de domingo (6). Foto: Enio de Siqueira

A série de ataques criminosos no Ceará afetou a coleta de lixo nas ruas de Fortaleza. De acordo com a Coordenadoria Especial de Limpeza Urbana e Resíduos Sólidos da Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF), o serviço foi prejudicado após três caminhões da Etufor Ambiental terem sido queimados. Com a queda do atendimento, o lixo se acumulou em diferentes pontos da Cidade. Para contornar a situação, os carros de coleta da Etufor Ambiental só circularam após receberem escolta policial.

Segundo Albert Gradvohl, à frente da Coordenadoria, a frota dos caminhões foi ampliada no domingo para compensar a situação dos últimos dias. Uma das medidas foi atuar em áreas consideradas "estratégicas" pela gestão. "Pela manhã atendemos Mata Galinha, Aerolândia, principalmente em áreas onde acreditamos ser mais estratégico, onde exista prioridade para comunidades de rendas mais baixas", explicou o coordenador.

Regularização

Durante o domingo foram atendidas as rotas do Cocó e Praia de Iracema. O final da Beira Mar, por conta do Mercado de Peixes, também foi contemplado. As avenidas Via Expressa, Dioguinho, Santos Dumont, Virgílio Távora também foram trabalhadas.

"Agora a tarde nós estamos trabalhando Centro, Montese, Damas, Jardim América, Pan-Americano, Rodolfo Teófilo e Benfica. Mudou? Não. Fomos surpreendidos? Sim. Só que automaticamente corrigido por que trabalhamos em cima de planejamento. O que significa dizer que o nosso trabalho de rotina continua perfeito, sem nenhum tipo de modificação. Salvo que todas essas rotas estão sendo apoiadas por comboio", argumentou Gradvohl.

*Com informações de Flávio Rovere