Sisu 2019: MEC lança novidade na consulta das notas de corte

Para os participantes que estão concorrendo a uma vaga no Sistema de Seleção Unificado (Sisu), o Ministério da Educação (MEC) lança uma novidade para a edição de 2019: as notas de corte serão atualizadas em quatro horários, até o último dia de seleção (25). Anteriormente, as notas parciais eram divulgadas à meia-noite.

Ao decorrer do dia, as novas parciais serão divulgadas às 7h, 12h, 17h30 e 20h, no horário de Brasília — ou seja, com o horário de verão, os candidatos cearenses conferem às 6h, 11h, 16h30 e 19h. Contudo, o Mec salienta que “a divulgação da nota de corte à meia-noite será mantida até quinta-feira, dia 24”.

Com a novidade, os candidatos podem acompanhar a atualização das notas parciais nas modalidades em que concorrem (cotas ou ampla concorrência). No Ceará, Universidade Federal do Ceará (UFC), a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), Universidade Federal do Cariri (UFCA) e o Instituto Federal do Ceará (IFCE) ofertam vagas no Sisu.

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) também oferta vagas no Sistema, mas em um esquema “especial”. Após o vestibular organizado pela própria instituição, as vagas que não são preenchidas são disponibilizadas no Sisu. Vale ressaltar que o Sisu realiza duas edições por ano. A UFCA, Unilab e o IFCE participam da edição no meio do ano.

Problemas com o Sisu

Muitos candidatos reclamaram da instabilidade no site do Sisu, durante o primeiro dia de inscrições (22). O MEC se posicionou informando que "adotou todas as medidas para resolver a lentidão no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) registrada no primeiro dia de acesso dos estudantes".

O Ministério também informou que "a recomendação da área técnica do MEC é que o estudante com dificuldade de acesso atualize a página de inscrição antes de preencher os dados".

De acordo com a Pasta, a instabilidade foi causada por um grande volume de acessos na rede do MEC. "O sistema, que nas edições anteriores, recebia de 25 a 30 mil acessos simultâneos, registrou picos de até 350 mil acessos simultâneos", complementa a nota.