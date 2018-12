Sistema Verdes Mares vence Prêmio ACM de Jornalismo

O Sistema Verdes Mares venceu o Prêmio ACM de Jornalismo nas categorias de impresso e TV. A premiação aconteceu na sede da Associação Cearense de Magistrados, na Aldeota, na noite desta quinta-feira (20).

A reportagem do Diário do Nordeste, “Programa de Justiça reduz incidência de prisões a 18,4%”, do jornalista Messias Borges, levou o 1º lugar na categoria impresso.

A TV Diário ganhou com a série “Programa Tempo de Justiça”, cuja equipe é formada por Marcella de Lima, Lyana Ribeiro, Aldeson Matos e Ítalo Ribeiro.



O Prêmio ACM de Jornalismo tem o intuito de estimular e valorizar a produção de trabalhos jornalísticos veiculados na imprensa cearense relacionados à magistratura. O lançamento do Prêmio ACM aconteceu no dia 18 de abril de 2018, pela Associação Cearense de Magistrados (ACM).

O lançamento foi realizado pelo presidente da entidade, Ricardo Alexandre Costa, em visita a veículos de comunicação do Estado do Ceará e premia os trabalhos em quatro categorias: Jornal impresso, Radiojornalismo, Telejornalismo e Webjornalismo.