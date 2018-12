Sistema Verdes Mares conquista prêmio ADPEC em três categorias.

O Sistema Verdes Mares conquistou o prêmio da Associação dos Defensores Públicos do Estado do Ceará (ADPEC) em três categorias: Telejornalismo, Jornal Impresso e Webjornalismo. A entrega da premiação foi realizada na sede da entidade, na noite desta terça-feira (18).

A TV Verdes Mares conquistou o primeiro e o terceiro lugares na categoria Telejornalismo. O primeiro lugar ficou com a série de reportagens intitulada "Inexistentes". A equipe vencedora é composta pelas jornalistas Susy Costa, Aline Oliveira, Camila Lima e Eulália Camurça. Também integram o grupo cinegrafista Carlos Marlon, o auxiliar técnico Romério Guerreiro. A edição de imagens é de Ricardo Nunes e Tiago Melo. A matéria foi exibida nos telejornais Bom Dia CE e CE 2ª edição em maio de 2018.

A série de reportagem retratou o impacto da ausência do registro civil da vida das pessoas. E os caminhos para quem precisa mudar informações nesse documento que abre portas para uma vida de cidadania.

Em terceiro lugar, a reportagem "Pessoas que não têm certidão de Nascimento no Ceará", conquistou o prêmio. A equipe composta pelo jornalista Halisson Ferreira e os cinegrafistas Paulo Alberto e Benjamim Lopes. A reportagem foi exibida em outubro de 2018 no telejornal CETV 2ª edição.

Na categoria Jornal Impresso, a jornalista Theyse Viana conquistou o primeiro lugar com a reportagem especial "Certidão: Papel de Existir". O segundo lugar, ficou com o jornalista Nicolas Paulino com a matéria "Três bairros têm maiores índices de subregistros".

No webjornalismo, a jornalista Bárbara Câmara ganhou o segundo lugar com a publicação "Vizinhos ajudam família a dar enterro a jovem de 17 anos que nunca foi registrado".

Conheça os vencedores:

Telejornalismo

1º lugar: TV Verdes Mares

2º lugar: TV Assembleia

3º lugar: TV Verdes Mares

Tema Livre - TV Ceará

Jornal Impresso

1º lugar: Diário do Nordeste

2º lugar: Diário do Nordeste

3º lugar: O Povo

Tema Livre - O POVO

Radiojornalismo

1º lugar: Tribuna Band News

2º lugar: Rádio Dom Bosco

3º lugar: Rádio Assembleia

Tema Livre - CBN O POVO

Webjornalismo

1º lugar: O POVO

2º lugar: Diário do Nordeste

3º lugar: Tribuna do Ceará

Tema Livre - O POVO