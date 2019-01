Sindiônibus diz que operação de ônibus está normal, mas sujeita a ajustes

O movimento nos terminais de ônibus de Fortaleza retornou à normalidade gradualmente nesta terça-feira (8), após onda de ataques criminosos contra veículos e equipamentos públicos e privados no Ceará. No início da manhã, alguns locais ainda apresentavam movimentação abaixo do normal. À tarde, a circulação de passageiros foi considerada normal no Terminal de Messejana, por exemplo.

“Estamos fazendo uma operação de emergência, atípica, mas estamos atendendo a cidade completa. Todas as linhas estão com atendimento, não tem nenhuma área da cidade sem atendimento. Então nós consideramos, nesse momento, uma operação normal, com alguns ajustes pontuais, dependendo dos eventos de insegurança que venham a acontecer”, afirmou o gerente de operações do Sindiônibus, João Luís Maciel.

No entanto, demora na espera dos coletivos e ônibus fazendo desvios de rota ainda são relatados por passageiros.

“Eventualmente, algum atraso é por causa de denúncia, ameaça. Aí, é necessário fazer toda uma articulação com a Polícia Militar, redirecionar policiamento para as áreas, pra que os ônibus possam retornar normalmente”, reconhece Maciel.

O gerente de operações recomenda, ainda, que as pessoas retornem mais cedo para casa, evitando, assim, a aglomeração de passageiros no horário da noite, considerado o período mais perigoso para a ocorrência de ataques. “À noite é o horário mais inseguro, em que, historicamente, tem acontecido algum incidente que gera descontinuidade do serviço. Se as pessoas puderem antecipar a sua volta pra casa, quanto mais cedo, melhor. Mas o serviço vai continuar funcionando, se todas as condições de segurança estiverem ok”, reforçou.