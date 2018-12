Sindicato e empresas de ônibus são notificados após mudança no transporte público de Fortaleza

Após mudanças no serviço de transporte público de Fortaleza, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus) e a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) foram notificados pelo Ministério Público do Ceará. O procedimento foi instaurado nesta quinta-feira (20).

A notificação é a respeito das linhas de ônibus que estão circulando sem cobrador, e que não aceitam pagamento por meio de dinheiro em espécie, sendo aceito apenas o pagamento mediante o Bilhete Único ou outros cartões eletrônicos de recarga de passagem.

O Sindiônibus e a Etufor devem apresentar defesa administrativa no prazo de 10 dias, a contar do recebimento da notificação. Segundo o MP, após conclusão do processo, e havendo infração ao Código de Defesa do Consumidor, o órgão adotará as medidas cabíveis.

Linhas que sofreram mudanças: