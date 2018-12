Sindicato dos Médicos do Ceará denuncia inundação em setor do Hospital de Saúde Mental de Messejana

O Sindicato dos Médicos do Ceará (SIMEC) recebeu, nesta segunda-feira (17), uma denúncia em vídeo mostrando uma inundação dentro de um dos setores do Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto (HSM), no bairro Messejana, em Fortaleza. Nas imagens, é possível observar um grande volume de água de chuva jorrando através do teto.

Para o SIMEC, a situação é um "descaso das autoridades com a Saúde pública no Estado" e demonstra a "falta de estrutura do local para acolher e tratar os pacientes". A entidade oficiará a direção do Hospital e Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (Sesa), nesta terça-feira (18), demandando explicações sobre o caso.

Em nota, o HSM informou que "o teto da emergência, onde ocorreu o vazamento de água da chuva nesta segunda-feira (17) está passando por manutenção nesse momento". Segundo o posicionamento do Hospital, o reparo terá a supervisão de um engenheiro da Sesa, "indicando outras medidas, caso necessário" e afirma que os atendimentos não foram suspensos, funcionando normalmente hoje.