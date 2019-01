Serviço de contenção tenta evitar novos desabamentos na Av. Monsenhor Tabosa

A área onde ocorreu o desabamento do muro de uma obra na Av. Monsenhor Tabosa ainda passa por serviço de contenção para evitar mais erosão no local e, consequentemente, novos desabamentos.

Na noite deste sábado (19), homens ainda trabalhavam no local. Também é realizado um desvio do percurso da água para evitar novas infiltrações até que os trabalhos de reestruturação da obra sejam concluídos, na segunda-feira (21).

Uma parte da via permanece isolada pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).

O muro da obra de um hotel desabou no cruzamento da Avenida Monsenhor Tabosa com a Rua Antônio Augusto, no bairro Meireles, na manhã deste sábado (19), durante a chuva de mais de 100 mm que caiu sobre a Capital, a maior desde o início da pré-estação em dezembro.

A calçada em frente ao empreendimento cedeu, afundando um poste de energia elétrica. Uma equipe da Enel Distribuição Ceará está no local para avaliar os riscos e considera a possibilidade de o fornecimento na região