Seminário sobre Chikungunya e outras Arboviroses promove intercâmbio de conhecimentos em Fortaleza

Com o objetivo de promover o intercâmbio de conhecimentos nas áreas de manejo clínico, diagnóstico e tratamento, vigilância e controle vetorial, pesquisas, inovações tecnológicas, comunicação, educação e mobilização, a prefeitura de Fortaleza realiza o II Seminário sobre Febre Chikungunya e outras Arboviroses do Nordeste com o tema “Compartilhar Experiências e Vencer Desafios”, nos dias 20 e 21 de fevereiro, de 8h às 17h, no auditório Murilo Aguiar da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.

O encontro é feito em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde e também tem como objetivo discutir alternativas que direcionem de maneira mais sustentável o controle da enfermidade, a recuperação dos pacientes e a integração da sociedade.

Durante os dois de capacitação, o evento vai proporcionar debates abordando as temáticas: Políticas Públicas e os Desafios do Controle das Arboviroses no Brasil; Inovação Tecnológica e Pesquisas: Dialogando com Saberes Interdisciplinares; Controle Vetorial: onde estamos e que passo daremos para o alcance da efetividade; Aspectos Clínicos, Diagnóstico e Manejo do Paciente: as dimensões de uma linha de cuidado focada na atenção integral.

O seminário vai contar com a participação da secretária Adjunta da Secretaria Municipal de Saúde, Ana Estela Fernandes, do secretário de saúde do Estado, Carlos Roberto Martins Rodrigues, do coordenador de Vigilância em Saúde de Fortaleza, Nélio Morais, da representante do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Ceará, Sayonara Moura de Oliveira Cidade, do Presidente da Fiocruz/CE, Antônio Carlile Holanda Lavor, do Presidente do Conasems, Mauro Guimarães Junqueira; da pesquisadora do Instituto Evandro Chagas do Pará, entre outros especialistas na área.