Secretaria alerta para criação de perfis falsos de Mauro Albuquerque

A Secretaria de Segurança Pública do Ceará (SSPDS-CE) divulgou comunicado afirmando que o secretário Mauro Albuquerque, titular da pasta de Administração Penitenciária (Seap), não possui perfil em redes sociais.

Um perfil com fotos e informações profissionais do secretário foi aberto no Twitter, com montagens de fotos dele ao lado do ministro da Justiça Sérgio Moro, entre outros conteúdos relacionados à segurança. Nesta tarde, a página foi desativada.

A onda de ataques a prédios, veículos e equipamentos públicos e privados que ocorre no Ceará desde o dia 2 de janeiro é tida como uma reação das facções criminosas à indicação de Albuquerque para a Seap. Albuquerque trabalhou no Rio Grande do Norte, onde disciplinou presídios.