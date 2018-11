Samu Fortaleza terá 11 novas ambulâncias em 2019

A Prefeitura de Fortaleza adquiriu 11 novos veículos que farão parte da frota de ambulâncias do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) na Capital. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), os veículos devem estar operando até março de 2019.

Em 29 de agosto de 2018, foi publicado no Diário Oficial do Município a compra de seis Mercedes Benz/Sprinter modelo 2018. No dia 8 de outubro do mesmo ano, mais cinco veículos foram adquiridos para fazer parte do Samu 192 Fortaleza. As vans serão adaptadas para se tornarem ambulâncias de Suporte Básico e Avançado (USA, UTI móvel).

Inoperantes

Com um valor de R$ 1.937.999,91, e empresa Ceará Diesel S/A foi a vencedora do processo licitatótio. Cada Mercedes Benz/Sprinter custou R$ 176.181,81. Em outubro deste ano, o Diário do Nordeste havia publicado que 15 das 34 ambulâncias do Samu 192 Fortaleza estavam na oficina.

Além da quantidade de veículos disponíveis para realizar o socorro necessário ser reduzida - o que, conforme apurado pela reportagem, estava impactando no tempo em que a equipe chegava ao local do chamado - de acordo com representantes do Samu 192 Fortaleza, a restrição quanto ao número de socorristas forçava as equipes a darem prioridade a ocorrências de maior gravidade, deixando as mais "leves" para segundo plano.