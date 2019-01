Saiba como vai funcionar o transporte público no fim de semana em Fortaleza

O sistema de transporte público de Fortaleza permanece operando em esquema especial neste sábado e domingo (12 e 13), por conta da situação de ameaças e atos criminosos.

Neste sábado (12), os serviços operam normalmente, com 100% da frota, até as 15h. A partir das 15h, o serviço opera sem os ônibus que fazem a ligação direta dos bairros com o Centro. Dessa forma, os usuários poderão utilizar outras linhas do bairro com integração nos terminais para chegar ao Centro e vice-versa. A partir das 16h, será mantido apenas o serviço de transporte coletivo com uma rede básica.

Domingo

No domingo, o serviço vai funcionar com uma frota 30% menor do que a de sábado até as 15h. Depois disso, o serviço opera com uma rede básica, priorizando deslocamentos típicos do domingo e com policiais embarcados nos coletivos.