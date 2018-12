Rodoviárias de Fortaleza amanhecem com grandes filas para embarque e compra de passagem

Os caminhos de Fortaleza para cidades e estados vizinhos vão estar movimentados nesse fim de semana. Desde a manhã deste sábado (22), o fluxo de pessoas é intenso nos terminais rodoviários Engenheiro João Tomé, no bairro de Fátima, e Antônio Bezerra, no bairro homônimo.

A busca foi tamanha que passageiros chegaram na rodoviária João Tomé por volta de 4h30 para comprar passagens e só conseguiram bilhetes com horário de saída do início desta tarde. Filas se formaram nas lojas de companhias de viagem e na área de embarque.

Cerca de 60 mil passageiros devem passar pelo terminal no bairro de Fátima durante o período natalino, de acordo com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran). O número é 70% maior do que a quantidade habitual.

A princípio, 480 viagens extras serão realizadas, mas ainda pode haver uma nova ampliação caso haja demanda. A expectativa do Detran é que sejam feitas 1.734 viagens.

Cerca de 60 mil passageiros devem passar pelo terminal no bairro de Fátima durante o período natalino FOTO: Marina Alcântara

Chegadas e partidas

O zelador Marcos Antonio Timoteo vai partir do Terminal Rodoviário Engenheiro João Tomé com destino a Croatá para encontrar a família. Na bagagem, além da saudade, ele leva presentes para as filhas. "Me atrasei um pouco, mas está tudo bem, graças a Deus", diz ele antes de entrar no ônibus para uma viagem de duas horas de duração.

Precavida, a representante de vendas Eloina Alves Vasconcelos preferiu comprar o bilhete com antecedência. Ela chegou na rodoviária duas horas antes da partida. "Vou me confraternizar em Apuiarés com minhas irmãs. Adoro viajar para o interior".

O operador de máquinas pesadas Luis Carlos de Oliveira desembarcou ao lado da filha no complexo do Antônio Bezerra. Ele volta para a Capital cearense depois de sete anos de distância. "Vou passar Natal e Réveillon com parentes. Tava ansioso pra chegar. Minha filha, então... Ela vai passar as férias nas casas das tias e depois retorna", comenta ele.

Veja os destinos cearenses mais procurados nos terminais rodoviários de Fortaleza

Sobral

Juazeiro do Norte

Iguatu

Camocim

Viçosa do Ceará

São Benedito

Baturité

Beberibe

Crateús

Jericoacoara

Canindé

Limoeiro do Norte

Veja os destinos nacionais mais procurados nos terminais rodoviários de Fortaleza

Recife

Natal

João Pessoa

Maceió

Teresina

São Luís