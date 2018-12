Rodoviária do Antônio Bezerra tem movimento intenso

O movimento de passageiros começou cedo na Rodoviária do Antônio Bezerra na manhã deste sábado (29), na Avenida Mister Hull. Os viajantes já chegaram ao local em clima de festa e preparados para aproveitar o feriado prolongado. A maioria disse que vai curtir o Reveillon na casa de familiares.

É o caso da costureira Fátima de Castro que decidiu viajar para Cariré, interior do estado, para rever os familiares."Vai ser muito bom passar o ano novo no meio da família. Vai ser maravilhoso. Eu também estou aproveitando para levar doações de roupas pra eles".

Entre os destinos mais procurados estão: Sobral, Itapipoca, Canindé, Crateus, Jericoacoara, Juazeiro, Iguatu, Baturité, Bebribe.

Terminal João Tomé

Cerca de 57.000 passageiros deverão embarcar pelo Terminal João Tomé. São 488 viagens extras de ônibus disponibilizadas 16 empresas que operam no terminal. De acordo com a diretoria de Transporte do Detran, 57 mil passageiros devem passar pelo terminal no período de 27 a 31 de dezembro, para embarcar nos ônibus que integram o sistema de transporte com destino aos municípios de todas as regiões do estado.