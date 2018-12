Rodoviária de Fortaleza terá 480 viagens extras no período natalino

O Terminal Rodoviário Engenheiro João Tomé, em Fortaleza, terá 480 viagens extras até a próxima terça-feira (25), dia em que é comemorado o Natal. O número de viagens extras pode aumentar de acordo com a demanda.

Segundo o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), cerca 60 mil passageiros devem passar pelo terminal rodoviário durante o período natalino para embarcar nos ônibus que integram o sistema de transporte com destino aos municípios de todas as regiões do estado. O número representa quase 70% a mais do que a quantidade de passageiros que normalmente embarcam e desembarcam no local.

Entre os destinos mais procurados estão no estado estão Sobral, Juazeiro, Iguatu, Camocim, Viçosa, São Benedito, Baturité, Beberibe, Crateús, Jericoacoara, Canindé, Limoeiro do Norte.

Já para as viagens interestaduais, as cidades mais procuradas são Recife, Natal, João Pessoa, Maceió, Teresina e São Luiz.

A expectativa do órgão é que até o término do período tenham sido realizadas mais de 1.734 viagens, somadas as viagens normais e extras, o que representa um aumento de 38% nas viagens normais.