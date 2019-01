Os robôs estão mais perto do que nunca das crianças. Neste mês de janeiro, elas poderão ter contato com a robótica graças a uma série de workshops promovidos pela escola Ensina Mais Turma da Mônica, em parceria com a Livraria Cultura. O primeiro evento será neste sábado, dia 5 de janeiro, a partir de 17h, na Livraria Cultura (Av. Dom Luís, 1010, Shopping Varanda Mall, Piso 1, Aldeota), em Fortaleza.

O objetivo dos workshops é aproximar as crianças dos robôs, expandindo conhecimentos adquiridos na escola por meio de atividades lúdicas, afirma Eliza Souza, Gerente Comercial da Ensina Mais Turma da Mônica Unidade Aldeota.

Eliza lembra que, apesar de ser trabalhada principalmente com matemática e física, a robótica é uma ciência multidisciplinar. Entre os benefícios desta ciência estão o auxílio ao desenvolvimento de diversas habilidades no aluno, como a criatividade, o senso de trabalho em equipe, além do raciocínio lógico, crítico e analítico. “Os pequenos transformam-se aos poucos em 'inventores”, comenta a Gerente. Ela acrescenta que, graças ao workshop, muitas crianças deverão ter o primeiro contato com a robótica.



Datas

Os wokshops acontecerão nos dias 5, 12, 19 e 26 de janeiro, de 17h às 19h, na Livraria Cultura. O único pré-requisito é que as crianças tenham de 6 a 13 anos. Não é necessário inscrição prévia nem pagamento de taxa. É só chegar à livraria e se divertir no evento de divulgação da robótica com um dos quatro robôs com os quais as crianças poderão brincar e interagir de forma lúdica.

A Ensina Mais Turma da Mônica é uma escola de complemento escolar do Grupo MoveEdu, que oferece reforço escolar nas áreas de matemática e português e cursos de robótica. A escola tem duas sedes em Fortaleza, uma na Aldeota e uma no Montese, sob responsabilidade do franqueado Vladimir Cardia Neves.



Serviço

Workshops de robótica para crianças de 6 a 13 anos

Local: Livraria Cultura (Av. Dom Luís, 1010, Shopping Varanda Mall, Piso 1, Aldeota), em Fortaleza

Datas: 5, 12, 19 e 26 de janeiro de 2018

Horário: de 17h às 19h

Gratuito

Informações: (85) 3393.8430, 99149.2453 e 9997.7255

Facebook: /ensinamaisaldeota