Roberto Cláudio pede colaboração da população e diz que grandes empresas estão jogando lixo nas ruas

Grandes produtores da cidade estão se aproveitando do acúmulo de lixo em alguns pontos para descartar o lixo comercial na rua, ao invés de fazer a coleta privada, denunciou o prefeito Roberto Cláudio, após reunião de avaliação do funcionamento dos serviços públicos em Fortaleza, nesta terça-feira (22).

Uma operação com agência de fiscalização com foco nos grandes geradores de resíduos que estejam cometendo o crime ambiental vai ser iniciada ainda esta semana, garantiu o prefeito.

Mais de oito mil toneladas de lixo foram coletadas na operação de coleta adicional, afirmou Roberto Cláudio. “Em tese, a gente já coletou todo o passivo do lixo. É muito importante que a partir de agora a gente tenha a regularidade da coleta já acontecendo, a partir de hoje, com apoio da população destinando o lixo no dia certo”, acrescentou.

Ainda de acordo com ele, o funcionamento dos serviços tem voltado à normalidade. A circulação dos ônibus voltou ao normal desde a última sexta-feira (18), afirmou o prefeito. Com frota integral durante todo o dia e operando em esquema de corujão, com escolta policial, a partir das 23h.

Já os serviços de saúde estão funcionando em horário normal, garantiu. Com relação aos casos de vandalismo em postes de iluminação pública, Roberto Cláudio afirma que 14 equipes estão nas ruas para resolver eventuais crimes como estes.

Medalha de bravura

No início de fevereiro, com o retorno das atividades na Câmara Municipal, Roberto Cláudio vai apresentar a lei que institui medalha de heroísmo e bravura a servidores públicos, estaduais e municipais, que tiveram atuação de destaque no combate ao crime organizado durante onda de ataques no Ceará este mês.

Aos servidores do município, além de medalha, será oferecido também um prêmio em dinheiro. A lei será retroativa a janeiro.

“Eu iria pra Câmara dia 5 de fevereiro, entregarei na mão do presidente a legislação, que é de duas ordens. Legislação que irá premiar servidores federais, estaduais ou municipais que tenham agido com ato heroico de bravura defendendo a vida e prevenindo a interrupção do serviço público essencial. E para servidores públicos municipais, além da medalha pelo ato de heroísmo e bravura, daremos também um prêmio financeiro”, afirmou Roberto Cláudio.