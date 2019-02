Roberto Cláudio dança frevo com foliã em pré-carnaval na Praça do Ferreira

O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PTD), dançou frevo com uma foliã no pré-carnaval da Praça do Ferreira, na noite desta sexta-feira (8). A festa faz parte do Ciclo Carnavalesco 2019 e foi animada pelo bloco Luxo da Aldeia.

Um vídeo que mostra o momento da dança foi compartilhado nas redes sociais do político. Na postagem, Roberto Cláudio destaca que é importante fortalecer os laços para construir uma Fortaleza cada dia melhor.

“Trabalhando e celebrando a vida com as pessoas de grande coração, fortalecemos os laços que nos unem neste desafio de seguir construindo juntos uma Fortaleza melhor a cada dia. O Pré-Carnaval continua durante o final de semana, participem.

#CulturaPopular#AlegriaÉSaude #Praças #PelosQueMaisPrecisam #ViverFortaleza”.

A programação do Pré-Carnaval de Fortaleza 2019 oferta blocos em 9 polos carnavalescos espalhados pela cidade até o dia 24 de fevereiro.