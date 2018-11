Roberto Cláudio anuncia mais 71 leitos no IJF 2 para dezembro

Em visita às obras do novo Instituto Doutor José Frota (IJF 2), na manhã desta quarta-feira (21), o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, divulgou que, ainda no mês de dezembro, a unidade passará a contar com mais 71 leitos quando os trabalhos no segundo andar da unidade devem ser concluídos.

Somando-se os 59 liberados no começo de outubro, o equipamento contará com 130 lugares para pacientes. Profissionais da saúde selecionados para atuar no IJF 2 já estão sendo convocados, conforme o prefeito.

Os equipamentos necessários para as operações no segundo andar já estão no prédio e devem ser montados em breve.

A declaração foi feita por meio de um pronunciamento ao vivo no perfil do Facebook de Roberto Cláudio.

"A obra está praticamente pronta. Estamos na fase de acabamentos. A gente vai abrir agora, ainda no mês de dezembro, mais 71 leitos", disse.

"Nenhum outro hospital municipal, além do IJF, tem esse tamanho. Só esses dois andares já fazem o IJF 2 maior que qualquer Frotinha, Gonzaguinha e o próprio Hospital da Mulher", comemorou o prefeito.

Veja o pronunciamento: