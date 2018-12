Réveillon Fortaleza 2019: veja a ordem das apresentações no Aterro

A Prefeitura de Fortaleza divulgou neste domingo, 30, a ordem das apresentações da festa de Réveillon no Aterro da Praia de Iracema. Xand Avião fará a contagem regressiva para 2019. Confira:

1. Tom Drummond - vencedor do Festival da Música de Fortaleza

2. Ednardo

3. Waldonys

4. Jorge Vercillo

5. Alcione

6. Xand Avião

7. Queima de fogos

8. Leo Santana

9. Claudia Leitte

10. Marília Mendonça

11. Italo e Renno

12. Banda Patrulha

13. Bateria da União da Ilha

A festa deve começar às 17 h e vai até o amanhecer com 17 minutos de queima de fogos. São esperadas 1,2 milhão de pessoas.

Trânsito

As intervenções no trânsito começam 1h da madrugada da segunda-feira (31) com a proibição de estacionamento na Av. Barão de Studart, entre as avenidas Historiador Raimundo Girão e Beira-Mar.

A partir das 5h da manhã, a Autarquia Municipal de Trânsito ira coibir o estacionamento na Av. Rui Barbosa e Rua Ildefonso Albano, as duas no trecho entre a Av. Beira-Mar e Av. Monsenhor Tabosa.

Às 11h, começarão a ser realizados os bloqueios das ruas Monsenhor Bruno, Virgilho Vasconcelos, Camocim e Barão de Aracati, nos trechos que ficam entre as avenidas Monsenhor Tabosa e Historiador Raimundo Girão.

Por fim, às 16h será bloqueada a Av. Beira Mar, no trecho entre as ruas Arariús e Ildefonso Albano, e a Av. Historiador Raimundo Girão, entre a Av. Barão de Studart e Rua Ildefonso Albano.

Todas as vias bloqueadas terão o fluxo de acesso liberado.