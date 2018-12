Réveillon 2019: multidão dá boas-vindas ao Ano Novo na Praia de Iracema

Uma multidão deu boas-vindas ao ano novo no Aterro da Praia de Iracema, em Fortaleza. Com uma queima de fogos de aproximadamente xxxxxx minutos, muitas famílias, companheiros e amigos festejaram o início de 2019 nas areias da praia.

Logo depois da virada e do show pirotécnico, o cantor Léo Santana subiu ao palco para continuar a festa de Réveillon ao som de sucessos da música baiana.

Vestidos de branco, as pessoas brindaram com muito champanhe a chegada de mais um ano. A festa da virada na Praia de Iracema, que começou logo na tarde do dia 31 de janeiro, deve se estender até a manhã deste primeiro dia do ano de 2019. Ao todo, 12 atrações participam do evento.

O último artista a se apresentar em 2018 no Aterro foi Xand Avião. Ao som de sucesso do forró, como "Inquilina" e "Reza aí", o cantor fez a alegria do público. Ele também agradeceu o ano e disse