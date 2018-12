Réveillon 2019: atrações musicais reúnem o público na Praia de Iracema para a festa da virada

Sanfoneiro Waldonys sobe ao palco para o terceiro show da noite de Réveillon em Fortaleza. O cantor cearense Ednardo, segunda atração a se apresentar no Réveillon da Praia de Iracema, nesta segunda-feira, 31, encerrou seu show por volta das 19h. A festa da virada começou por volta das 17h30 com o show do cantor Tom Drummond, que recepcionou o público. Ao todo, 12 atrações musicais estão programadas para a noite. (confira a lista abaixo)

O público chegou cedo para a festa. Às 6h da manhã, Ana Cláudia Silva, de 45 anos, já montava a tenda para garantir o espaço para os amigos. "Ainda tem muita gente para chegar, amigos de todo o Brasil. Vêm de São Paulo, Salvador, Belém do Pará. São amigos que a gente convida e todos os anos estamos aqui. A expectativa para hoje à noite é só felicidade", diz.

O cantor Tom Drummond é o primeiro a se apresentar no Réveillon de Fortaleza. Bárbara Duarte

Um grande número de turistas também é esperado para o Réveillon em Fortaleza. O casal de Campinas, Marcos e Denise Rosário, vieram a Fortaleza pela primeira vez com o filho e a sobrinha. Eles alugaram um carro e foram até o Aterro para a festa de Réveillon. Chegaram cedo e conseguiram estacionar a um quarteirão da praia. "Fizemos uma pesquisa para saber todos os melhores lugares", disse Fernanda Guernelli, sobrinha do casal. "Tô animada pra ver a Marília Mendonça, parece que vai ser uma festa bem bonita", afirma Denise Rosário.

Atrações

A Prefeitura de Fortaleza divulgou neste domingo, 30, a ordem das apresentações da festa de Réveillon no Aterro da Praia de Iracema. Xand Avião fará a contagem regressiva para 2019. Confira:

1. Tom Drummond - vencedor do Festival da Música de Fortaleza

2. Ednardo

3. Waldonys

4. Jorge Vercillo

5. Alcione

6. Xand Avião

7. Queima de fogos

8. Leo Santana

9. Claudia Leitte

10. Marília Mendonça

11. Italo e Renno

12. Banda Patrulha

13. Bateria da União da Ilha

A festa deve começar às 17 h e vai até o amanhecer com 17 minutos de queima de fogos. São esperadas 1,2 milhão de pessoas.