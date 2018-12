Restos mortais do arcebispo Dom Aloísio Lorscheider chegam a Fortaleza

Os restos mortais do arcebispo de Fortaleza Dom Aloísio Lorscheider, falecido em 2007, chegaram à capital na noite desta terça-feira (11), em uma urna memorial trazida de Lorena, em São Paulo.

O objeto foi entregue por Dom Frei João Inácio Müller, bispo diocesano de Lorena e membro da Ordem dos Frades Menores, para monsenhor Virgínio Asêncio Serpa, vigário geral e moderador da cúria.

De acordo com a Arquidiocese de Fortaleza, a urna foi levada em cortejo para uma sala especialmente preparada na cúria onde ficará até o próximo dia 21 de dezembro, para visitação.

Na mesma data, os restos mortais de Lorscheider vão ser recebidos na Catedral Metropolitana de Fortaleza, em celebração eucarística por ocasião do aniversário da dedicação da catedral, que foi por ele concluída e consagrada. Nesta celebração serão realizadas 16 ordenações diaconais.



Após a celebração, ela será transladada para a Capela da Ressurreição, na Cripta, onde ficará junto com os outros arcebispos, bispos e monsenhores sepultados no local.