Rede municipal inicia matrícula de novatos a partir do dia 2

A Rede Municipal de Ensino de Fortaleza inicia na próxima quarta-feira (2) a matrícula de novos alunos. O período segue até o dia 8 de janeiro, das 7h às 11h e das 13h às 17h em cada unidade educacional.

A matrícula no dia 2 será destinada aos alunos a partir de 1 ano de idade (creche) até o 1º ano. No dia 3, poderão se matricular os alunos do 2º ao 4º ano; no dia 4, alunos do 5º ao 7º ano; no dia 7, alunos do 8º e 9º ano. Já no dia 8, inicia a matrícula dos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), que poderá ser efetivada durante todo o mês de janeiro.

A Secretaria Municipal da Educação (SME) informa que o caléndário é um critério de organização para agilizar o processo e evitar filas. Contudo, as matrículas para ingresso de alunos nas escolas municipais estão abertas durante todo o ano.

Pais e responsáveis devem comparecer à unidade educacional mais próxima portando a seguinte documentação:

Certidão de nascimento

Documento de transferência (histórico escolar ou declaração da escola de origem)

Três fotos 3x4

Cartão de identificação social do responsável legal (NIS) Comprovante de residência

Cartão de vacinação atualizado para Educação Infantil e Ensino Fundamental

CPF ou RG do responsável, quando o aluno for menor de idade

No caso de matrícula no Registro Único, que compreende as turmas de creches (1 a 3 anos), a documentação é a seguinte:

Carteira de trabalho ou declaração que comprove o trabalho

Cópia da certidão de nascimento

Cópia do comprovante de endereço

Cópia do cartão de vacina

Cópia do RG e CPF do responsável c

Cópia do comprovante da renda mensal da família;

Cópia do laudo ou avaliação pedagógica das crianças com deficiência

Cópia do cartão bolsa família

Duas (2) fotos 3x4

A ausência de um algum documento não inviabiliza a matrícula, podendo o responsável entregar a documentação depois da matrícula.

Confira o cronograma de matrículas para 2019