Receba no WhatsApp as principais notícias do SVM; como se inscrever

O Sistema Verdes Mares começa nesta quinta-feira (3) a enviar pelo WhatsApp boletins informativos com as principais notícias do momento.

As notícias pelo WhtasApp terão dois disparos diários, às 10h e às 21h, de segunda a sexta-feira, com os destaques mais relevantes dos veículos do SVM. O leitor vai receber também informações sobre fatos urgentes, logo que acontecerem e forem publicados em nossas plataformas digitais.

O que fazer para receber notícias pelo WhatsApp

Interessados devem salvar o número (85) 99969.0752 e mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Um texto automático vai solicitar nome, sobrenome e cidade onde mora o leitor para efetivar a inscrição. Com os dados, a pessoa cadastrada deverá receber também notícias específicas da cidade ou região.

Se o usuário quer deixar de receber as mensagens, não tem problema: basta apagar o número dos seus contatos.