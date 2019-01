Rádio Universitária transmite série especial sobre os Direitos Humanos

O programa Rádio Debate, vinculado à Rádio Universitária FM da Universidade Federal do Ceará (UFC), está reprisando uma série de edições ao vivo que marcaram os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada em 10 de dezembro 1948 pela Assembléia Geral das Nações Unidas. Ao todo, 20 programas estão sendo retransmitidos até 18 de janeiro, de segunda a sexta-feira, das 11h30 às 12h30, através da frequência FM 107,9.

As edições, que contam com 62 convidados, abordam temas como liberdade de imprensa, censura e fake news; prevenção aos homicídios na adolescência; proteção a refugiados; igualdade racial, consciência negra e afro-brasilidade nas escolas; democracia e austeridade; saúde mental; prevenção e enfrentamento da violência; intolerâncias política, ideológica e religiosa; assassinatos de meninas; feminicídios; criminalização e resistência dos movimentos sociais; acessibilidade e cultura; direitos da pessoa com deficiência e outros.

Além de marcar o septuagésimo aniversário do acordo universal pelos Direitos Humanos, a série também homenegeia o ex-diretor executivo da Universitária FM, Agostinho Gósson, que comandou por mais de 15 anos o programa Rádio Debate e faleceu há três anos, em 11 de dezembro de 2015.

Todos os programas estarão disponíveis no site da Universitária FM, à medida que forem reprisados. O Rádio Debate está no ar desde 1999, como projeto de extensão da UFC.