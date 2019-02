Queda de energia afeta residências e deixa semáforos apagados na Aldeota

Uma queda de energia atingiu áreas do bairro Aldeota, em Fortaleza, na tarde desta segunda-feira (11), deixando casas e prédios comerciais sem energia e semáforos apagados.

Os semáforos pararam de funcionar nas avenidas Desembargador Moreira e ruas Padre Antônio Thomás e Carolina Sucupira

Em nota, a Enel Distribuição Ceará informou que uma falha em um alimentador na Avenida Desembargador Moreira "afetou o fornecimento de energia de clientes da região". Segundo a companhia, técnicos estão trabalhando no local para normalizar a situação.

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) confirmou que recebeu ocorrências de falha no funcionamento nos cruzamentos da Avenida Desembargador Moreira com Rua Vicente Linhares e Avenida Desembargador Moreira com Carolina Sucupira e disse, em nota, que assim que o fornecimento de energia for restabelecido, uma equipe técnica estará no local para avaliar o funcionamento dos equipamentos.