Projeto 'Praia Acessível' vai funcionar diariamente na alta estação

Durante a alta estação, para atender a maior demanda turística e as férias escolares, a Prefeitura de Fortaleza, vai ampliar os dias de funcionamento do Projeto "Praia Acessível", na Praia de Iracema, durante dezembro e janeiro.

A iniciativa passa a funcionar, diariamente, de 9 horas às 13 horas. Nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro, não haverá atendimento.

O Praia Acessível foi criado em 2016 e oferece espaço de lazer com esteiras e cadeiras anfíbias, possibilitando o banho de mar assistido às pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida, funcionando na baixa estação de quarta-feira a domingo.

Cerca de 15 profissionais, entre técnicos da Secretaria Municipal de Turismo (Setfor), enfermeiros e fisioterapeutas da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e guarda-vidas da Inspetoria de Salvamento Aquático (ISA) da Guarda Municipal de Fortaleza, prestam atendimentos aos usuários do projeto, além do apoio do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará.