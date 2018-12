Projeto Praia Acessível funcionará diariamente até janeiro de 2019

Os dias de funcionamento do projeto Praia Acessível serão ampliados até janeiro de 2019 para atender à demanda turística e às férias escolares, passando a acontecer diariamente, de segunda a segunda, de 9h às 13h.

A ação ocorre no Aterrinho da Praia de Iracema, em Fortaleza, e na Praia do Cumbuco, em Caucaia, com o objetivo de promover acessibilidade de idosos, pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida à praia. A iniciativa oferece espaço de lazer com esteiras e cadeiras anfíbias que possibilitam o acesso do público ao mar.

O ambiente também é equipado com tendas, cadeiras de praia, guarda-sóis, estrutura com banheiro acessível, piscinas, frescobol, vôlei adaptado e vagas de estacionamento específicas para o público participante.

O Praia Acessível integra, ainda, o pilar Tempo de Brincar do Programa Mais Infância Ceará, que foca nos benefícios da brincadeira para o desenvolvimento físico, cognitivo e emocional das crianças, além do convívio familiar, da socialização e de sua integração à cultura de sua comunidade.

Guarda-vidas do Corpo de Bombeiros do Governo do Ceará e da Guarda Municipal de Fortaleza foram capacitados e atuam auxiliando os usuários do projeto.

Serviço

Funcionamento do Projeto Praia Acessível durante alta estação

Dias: De dezembro de 2018 a janeiro de 2019, o funcionamento será diário

Horário: 9h às 13h

Local: Fortaleza - em frente ao Hotel Sonata, na Praia de Iracema (ao lado do Aterrinho) / Cumbuco - Rua do Lagoa do Parnamirizinho, nº 473 (ao lado da Barraca Cumbuco Beach / em frente ao Posto Shell)