Projeto doa 26 toneladas de alimentos para instituições filantrópicas

Cinco instituições foram beneficiadas com mais de 26 toneladas de alimentos, no último sábado (15), em Fortaleza. A campanha do projeto Amigos em Ação iniciou há dois meses com uma atividade de arrecadação dos produtos que viriam a ser doados no período natalino.

Após a arrecadação dos alimentos, exposição de quadros doados por artistas plásticos e leilão filantrópico de obras de arte, a Santa Casa de Misericórdia, o Lar Torres de Melo, a Creche São Judas Tadeu, o Lar Amigos de Jesus e a Associação Maria Mãe da Vida receberam os donativos.

O montante arrecadado nos eventos da Alessandro Belchior Imóveis será utilizado para manutenção dos trabalhos assistenciais do projeto Amigos em Ação. Há 18 anos, a empresa mantém o projeto Educação para o Trabalho e a Cidadania, que atende crianças e adolescentes das comunidades de Vila Pagã e Estrada Nova, no distrito de Tapera, em Aquiraz.

O programa criou, há 13 anos, a Banda de Pífaros Juventude Amigos em Ação, composta por cerca de 50 jovens instrumentistas com idade entre 10 e 20 anos. A banda tem mais dois núcleos nas comunidades de Machuca e Sítio Guarda, distritos do Município de Aquiraz, atendidos por alunos multiplicadores, atingindo um total de 300 alunos.