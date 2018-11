Programação do Reveillon deve ser divulgada no começo de dezembro

O prefeito Roberto Cláudio (PDT) declarou nesta quinta-feira (15) que a programação do Reveillon de Fortaleza deve ser divulgada até a primeira semana de dezembro. "É bem possível que já tenhamos cumprido todos os prazos legais e tenhamos condições de oficializar a programação", declarou o prefeito, em evento realizado no Estoril. Confome publicou o Blog do Roberto Moreira, a Prefeitura estaria enfrentando dificuldades com novas exigências do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE). Entretanto, o prefeito afirma que o Paço Municipal está apenas lidando com tramites burocráticos que já existem desde o ano passado. "Não há nenhuma dificuldade", explica.

Inicialmente, Roberto Cláudio declarou que ainda não estão definidos os nomes que participarão da festa. "O que há são especulações de nomes. A Prefeitura não tem nenhuma definição ainda", explica. Ele, entretanto, afirmou depois que, apesar de preferir não revelar nomes, parte da progamação já está definida. "Totalmente, ainda não", declarou. Ele, entranto, disse que não divulgaria quanto ainda estava por definir. "Não vou criar especulação", disse rindo.

Contudo, a cantora Anitta estaria entre as atrações da festa. O empresário da funkeira esteve em Fortaleza tratando da negociação do show.

Turismo

A fala do prefeito aconteceu durante o lançamento do programa "Fortaleza Bus", uma parceria com a iniciativa privada para manter uma linha de ônibus com veículos de dois andares que circulará por cartões postais e corredores comerciais da cidade. O percurso tem 27km e 40 minutos de duração. A iniciativa faz parte do programa "Fortaleza Competitiva", um conjunto de iniciativas do Executivo para melhorar o ambiente de negócios na Capital.

O prefeito afirmou que o setor de turismo é fundamental para a geração de empregos com carteira assinada na cidade, especialmente para jovens em busca da primeira oportunidade. Ele atribui ao setor uma participação importante nos resultados da geração de empregos formais na Capital, que já teriam voltado a ter saldo positivo. "Boa parte disso se deve ao fortalecimento do setor terciário: comércio, turismo, serviços... Acreditamos que uma ação como essa (referindo-se ao Fortaleza Bus) fortalece a política de emprego, renda e geração de oportunidades", explica.

O trabalhista também anunciou que devem ser implantados versões menores das Células de Proteção Comunitária - programa municipal que envolve uma série de ações intersetoriais para o combate à violência, entre as quais, torres de vigilância - na orla e na região do Centro. "Isso é para a cidade, mas que, obviamente, vai ter uma repercussão importante nesses pontos turísticos mais importantes da cidade", explica. Segundo ele, recursos para isso já estão previstos no financiamento utilizado para a requalificação da Av. Beira-Mar